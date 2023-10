Confronto con il Napoli di Spalletti, Di Lorenzo infastidito: sbotta in conferenza stampa

Giovanni Di Lorenzo, senza freni durante la conferenza stampa per il prossimo match di Champions League, richiama all’attenzione e fa il punto su questo inizio di campionato del Napoli.

L’inizio di stagione del Napoli, non è stato dei migliori, almeno fino alla scorsa settimana. Il pareggio di Bologna, con annesso rigore sbagliato da Osimhen, ha chiuso un filotto di partite senza vittorie in Serie A con un non brillantissimo gioco per tutto l’arco della partita.

Poi con la vittoria di Udine per 4-1 e l’ultima per 4-0 al Via Del Mare contro il Lecce, sembra che il peggio sia passato, ed il Napoli abbia ritrovato una giusta quadratura. Su questo si è espresso il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo durante l’ultima conferenza stampa prima del match importantissimo contro il Real.

Sfuriata Di Lorenzo contro le critiche alla squadra

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo difende i suoi compagni dalla critiche. Durante la conferenza stampa alla domanda se si potessero rivivere le emozioni dello scorso anno in campionato e Champions, lui ha risposto così:

A me da fastidio una cosa: quando la squadra non fa bene una partita si dice che non è più quella dell’anno scorso, quando invece giochiamo bene si dice che è tornato il Napoli dell’anno scorso, si continua a parlare dello scorso anno quando invece si deve guardare avanti, siamo una squadra forte. Ad inizio campionato abbiamo avuto frangenti di partite dove non siamo stati del nostro livello però la stagione è lunga e siamo tuti concertati e focalizzati su quello che deve essere il nostro percorso sia in Campionato che in Champions.

Dopo la sfuriata, Di Lorenzo, esalta il cammino europeo e si focalizza sul match con il Real: