Caso Osimhen, capitan Di Lorenzo svela la verità: cos’è successo con la squadra

Per quanto riguarda Osimhen, per noi non è cambiato nulla, il suo rapporto che ha all’interno della squadra e il suo atteggiamento che ha di dare il massimo per questa maglia e questi tifosi non è cambiato, si è visto anche in partita, la voglia che ha quando gioca, la disponibilità che ha verso i suoi compagni, per noi è il solito Osimhen e sappiamo che darà il massimo domani per affrontare questa grande partita.