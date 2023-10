Prodotti ufficiali Napoli: dove acquistarli online

Tutte le info per i tifosi del Napoli desiderosi di acquistare i prodotti ufficiali del club partenopeo. Tutte le opzioni online.

La città di Napoli è piena di tifosi desiderosi di acquistare un prodotto della propria squadra del cuore. A questi ultimi, il club partenopeo offre dunque 3 store ufficiali, situati nei punti più strategici del capoluogo campano, per poter usufruire del merchandising della squadra. Essi si trovano rispettivamente al civico 18 di Via Calabritto, al piano terra del Centro Commerciale Campania nonché all’interno della Stazione Centrale di Piazza Garibaldi. Qualora non vi sia la possibilità di recarsi fisicamente presso un SSC Napoli Official Store, ecco però la soluzione. Trattasi del Web Store ufficiale del team partenopeo, che andremo a sviscerare nelle prossime righe d’articolo.

SSC Napoli Web Store, tutte le info

Come ogni club che si rispetti, anche il Napoli possiede il proprio Official Web Store. Per accedervi, basterà ovviamente cercare le parole chiave nella barra di ricerca di un qualsivoglia motore di ricerca, oppure accedervi attraverso il sito o l’app ufficiale del club partenopeo. Lo shop online targato Napoli è dunque ricco di prodotti per ogni evenienza, ed è diviso in diverse categorie, ognuna a seconda del prodotto offerto. Esse sono le seguenti:

Categoria EA7 : comprende tutti i principali articoli, dai Kit Gara (disponibili in ogni versione) all’abbigliamento training, passando per ogni pezzo della collezione rappresentanza. Presente anche la sotto-categoria accessori, in cui ne fanno da padrone zaini, palloni e fasce da capitano varie;

: comprende tutti i principali articoli, dai Kit Gara (disponibili in ogni versione) all’abbigliamento training, passando per ogni pezzo della collezione rappresentanza. Presente anche la sotto-categoria accessori, in cui ne fanno da padrone zaini, palloni e fasce da capitano varie; Categoria CAMPIONI D’ITALIA : comprende tutti i prodotti creati dalla SSC Napoli in onore del trionfo Scudetto. Disponibili infatti maglie celebrative, sciarpe, palloni ed addirittura body e bavagli per neonati marchiati con l’iconico tricolore;

: comprende tutti i prodotti creati dalla SSC Napoli in onore del trionfo Scudetto. Disponibili infatti maglie celebrative, sciarpe, palloni ed addirittura body e bavagli per neonati marchiati con l’iconico tricolore; Categoria ABBIGLIAMENTO : in essa sono contenuti tutti i prodotti d’abbigliamento targati Napoli che non sfociano in maglie gara o tute rappresentanza. Possibile trovarvi infatti polo, t-shirt ed addirittura pantaloncini marchiati con il logo della società partenopea;

: in essa sono contenuti tutti i prodotti d’abbigliamento targati Napoli che non sfociano in maglie gara o tute rappresentanza. Possibile trovarvi infatti polo, t-shirt ed addirittura pantaloncini marchiati con il logo della società partenopea; Categoria ACCESSORI : vi è davvero di tutto, dalle sciarpe ai palloni fino a passare all’equipaggiamento scolastico, linea neonati e gadget vari;

: vi è davvero di tutto, dalle sciarpe ai palloni fino a passare all’equipaggiamento scolastico, linea neonati e gadget vari; Categoria FACE GAME : in essa sono contenute esclusivamente le speciali maglie “FACE GAME”, create dal Napoli come celebrazione ai calciatori Campioni d’Italia;

: in essa sono contenute esclusivamente le speciali maglie “FACE GAME”, create dal Napoli come celebrazione ai calciatori Campioni d’Italia; Categoria LIMITED EDITION : in essa è contenuta esclusivamente la rivisitazione in chiave Scudetto della prima maglia 2022/23, con tanto di firma serigrafata di Aurelio De Laurentiis;

: in essa è contenuta esclusivamente la rivisitazione in chiave Scudetto della prima maglia 2022/23, con tanto di firma serigrafata di Aurelio De Laurentiis; Categoria SPECIAL EDITION : in essa sono contenute tutte le edizioni speciali targate Napoli della passata stagione, tra cui la maglia sopracitata nonché costumi e pochette creati in collaborazione con il brand MC2 Saint Barth;

: in essa sono contenute tutte le edizioni speciali targate Napoli della passata stagione, tra cui la maglia sopracitata nonché costumi e pochette creati in collaborazione con il brand MC2 Saint Barth; Categoria OUTLET : in essa sono contenuti gli avanzi di magazzino della stagione precedente;

: in essa sono contenuti gli avanzi di magazzino della stagione precedente; Categoria D10S SPECIAL EDITION : in essa è disponibile esclusivamente la tuta edizione speciale creata come omaggio a Diego Armando Maradona;

: in essa è disponibile esclusivamente la tuta edizione speciale creata come omaggio a Diego Armando Maradona; Categoria PROMO: contiene tutti i pezzi avanzati dal magazzino delle stagioni precedenti, ovviamente a prezzo di saldo.

Per acquistare un qualsiasi tipo di kit o gadget dal Web Store non basterà altro che selezionare il prodotto desiderato appartenente alla propria categoria ed aggiungerlo al carrello. Non sarà necessario avere un proprio account per procedere nell’acquisto, con l’acquirente che dovrà dapprima compilare un modulo con le proprie generalità ed il proprio indirizzo di spedizione. Sarà dunque possibile effettuare il pagamento tramite carte VISA, MasterCard, Postepay, American Express e CartaSì, con la spedizione, cui tempi si aggirano solitamente sulle 2 settimane, affidata invece a GLS.