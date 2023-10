Osimhen e il gesto che è sfuggito alle telecamere: è successo nel pre-partita

Victor Osimhen negli ultimi giorni è al centro di diverse voci, tra il caso TikTok e la trattativa per il rinnovo di contratto che stenta a decollare. A Lecce il nigeriano è partito dalla panchina: alle telecamere è sfuggito un suo gesto.

La vittoria contro il Lecce dà ulteriore morale al Napoli, in vista dell’attesissimo match di Champions League contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. La squadra di Rudi Garcia si affaccia all’impegno prestigioso del Diego Armando Maradona con la consapevolezza di avere le carte in regola per poter quantomeno impensierire la compagine madrilena, dopo un periodo tutt’altro che brillante delle scorse settimane.

A Napoli, però, non si parla di altro che del caso Osimhen: quello che Garcia ha definito “episodio maldestro sui social” qualche scoria sembra averla lasciata, anche se ciò non è la causa dell’esclusione dai titolari del nigeriano per la sfida di ieri contro il Lecce. Scelta dettata dalla necessità di un turnover obbligatorio, considerando proprio ciò che attende martedì contro il Real Madrid e i tantissimi impegni ravvicinati tra campionato e coppa. Ma come l’ha presa Osimhen questa esclusione a sorpresa? Non particolarmente male, ma il giorno dopo della sfida del Via del Mare, colto dai più attenti, fa riflettere.

Gesto di Osimhen nel prepartita di Lecce: avete visto?

Victor Osimhen non è partito tra i titolari nella sfida contro il Lecce, ma è riuscito comunque a iscrivere il suo nome sul tabelline (da subentrante, ndr). Il giorno dopo, oltre la non esultanza dopo la rete, è un altro gesto a far discutere.

A rivelare ciò che è successo è l’edizione odierna de La Repubblica, svelando un gesto che è apparentemente innocuo, ma in un momento come questo ogni gesto è messo sotto la lente d’ingrandimento. Nel dettaglio, Osimhen nel pre gara è apparso un po’ in disparte, “saltando il riscaldamento ed entrando in campo con qualche minuto di anticipo rispetto ai compagni”. Il nigeriano, infatti, non si aspettava di partire dalla panchina, pur consapevole che l’esclusione è esclusivamente legata a scelte di campo e di turnover.

L’ex Lille, però, ha dimostrato di saper comunque essere incisivo in campo, nonostante in questi giorni sono tante le voci che avrebbero potuto condizionare il suo rendimento in campo. Ma Osimhen non si è mai risparmiato e lo stesso Rudi Garcia lo ha sottolineano in occasione delle ultime uscite ai microfoni, interrogato circa la vicenda legata al suo bomber.