Napoli, il social media executive lascia il club: “Vi svelo la verità sul caso Osimhen”

Il social media executive Alessio Fortino ha annunciato il suo addio alla Società Sportiva Calcio Napoli: l’ex azzurro chiarisce anche il motivo della sua decisione.

Dopo due anni e mezzo il social media executive, Alessio Fortino, lascia il Napoli. La decisione è stata annunciata in queste ore, con Fortino che ha reso noto il suo addio. L’ormai ex social media executive degli azzurri ha voluto chiarire la situazione, considerate anche le voci riguardanti il caso Osimhen-TikTok.

Adesso è ufficiale: Alessio Fortino ha deciso di dire addio al Napoli. Una decisione arrivata già da tempo: lo stesso Fortino ci ha tenuto a precisare che le dimissioni non sono legate al caso Osimhen. Non a caso, queste risalgono al 10 settembre, prima dell’inizio della telenovela.

“Oggi, dopo 805 giorni, termina la mia avventura professionale con la SSC Napoli. Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull’impegno ed alimentata dalla continua voglia di imparare e di mettersi in gioco. Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale. Lascio l’azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l’entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono. Grazie ancora per tutto e a presto! Alessio”– questa la comunicazione dell’addio al Napoli da parte di Fortino.