Lecce-Napoli, la moviola condanna Pairetto: episodio controverso contro gli azzurri

Lecce-Napoli, fanno discuter alcuni decisioni del direttore di gara Pairetto: la moviola condanna l’arbitro del match



Il Napoli ha stravinto 0-4 la gara, valida per la settima giornata di Serie A, contro il promettente Lecce di D’Aversa. Gli azzurri hanno dimostrato la loro superiorità sin dal primo minuto di gioco, l’esito del match non è mai stato in discussione. L’unica occasione per riaprire il match avuta dal Lecce è maturata al minuto 13 della seconda frazione di gioco, quando Strefezza si è visto annullare il suo gol in seguito ad un fallo di mano di Kristovic. Quest’ultimo è uno tra gli episodi analizzati dai moviolisti all’indomani della gara del Via del mare.

Lecce-Napoli, la moviola del match: come si è comportato l’arbitro Pairetto

“Senza brillare ma anche senza commetter grandi errori”, questa la valutazione complessiva del Corriere dello Sport, riportata sull’edizione odierna del quotidiano.

Poi un focus sugli episodi più discussi. Stando a quanto riportato dal quotidiano, giusto aver annullato il gol di Strefezza, come anche il rigore assegnato al Napoli per fallo su Gaetano (era abbastanza plateale l’abbraccio di Ramadani).

D’altro canto, il quotidiano ha poi evidenziato la gestione poco attenta dei cartellini: 5 gialli (contando anche quello a D’Aversa) per 22 falli fischiati. Molto generoso il giallo al Cholito Simeone, che sfiora appena Gendray in scivolata. Pairetto poteva evitare il provvedimento disciplinare.

Con l’aiuto della moviola è possibile effettuare una valutazione della prestazione di Pairetto. Il Corriere dello Sport, come gran parte del resto della stampa nazionale, si attesta piò o meno sulla sufficienza. Un sei per un gara nella quale non ci sono particolari episodi dubbi, ma che comunque Pairetto ha diretto bene, ad eccezione della gestione dei cartellini.