Rinnovo Osimhen, Di Marzio fa chiarezza: l’annuncio fa tremare i tifosi

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto della situazione in merito al rinnovo di Victor Osimhen, in salita soprattutto dopo le ultime polemiche social.

Quale futuro per Victor Osimhen? Se il presente del nigeriano è caratterizzato da tanti gol, diverse sono le incognite per il futuro. In ballo c’è un rinnovo di contratto che soltanto nelle scorse settimane sembrava fatto. Tuttavia, ci sarebbero alcuni problemi, forse anche inaspriti dalle recenti polemiche sul caso ‘TikTok’, con l’attacco frontale da parte dell’agente Roberto Calenda.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport e facendo chiarezza sulle ultime novità legate al nigeriano ex Lille.

Di Marzio svela le ultime sul rinnovo di Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere, con un rinnovo che non è più in cassaforte così come sembrava non molto tempo fa. A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, svelando le ultime novità in merito.

“Adesso si è bloccato un po’ tutto”, ha dichiarato l’esperto di mercato. “Sembrava ormai questione di pochi dettagli poi evidentemente sono cambiate alcune condizioni”, ha poi aggiunto. La palla, stando a quanto rivelato dallo stesso Di Marzio, ora passa al Napoli.