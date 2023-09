Gesto insolito di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli: è successo allo stadio

Il patron Aurelio De Laurentiis ha assistito alla vittoria del Napoli contro il Lecce, poi si è reso protagonista di un curioso episodio

Forse il miglior Napoli della stagione, quello visto in trasferta al Via del mare di Lecce. Il match è terminato con un sonoro 0-4, che scaccia i fantasmi delle prime giornate. A decidere la gara la rete di Ostigard nel primo tempo e dei subentranti Politano, Osimhen e Gaetano nella seconda frazione di gioco. La squadra di Garcia è parsa decisamente in palla, cinica sotto porta e solida in difesa, dove si è trovata la giusta dimensione con la coppia Natan-Ostigard, che ormai conta due cleen sheet in tre partite.

Come prevedibile Garcia è parso piuttosto contento alla fine della gara.”Stiamo ritrovando continuità, io ero tranquillo sul fatto che avremmo vinto le partite perché i ragazzi giocavano bene”, queste alcune delle sue dichiarazioni nel post partita a DAZN. Un’iniezione di fiducia non da poco in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione: l’esordio casalingo in Champions League contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Senza dubbi è contento della prestazione anche il presidente De Laurentiis, presente in tribuna allo Stadio via del mare assieme a sua moglie Jacqueline. Il patron azzurro è poi sceso negli spogliatoi e ha lanciato un messaggio a Garcia e al resto della squadra.

Il Napoli vince e convince contro il Lecce: il discorso di De Laurentiis ai giocatori al termine del match

De Laurentiis è sceso negli spogliatoi, al termine della partita per complimentarsi con i calciatori. Soddisfazione palesata in pubblico dallo stesso patron al termine del match. Importante anche per Garcia e tutto il suo staff sapere che il presidente è dalla loro parte, sopratutto in vista del prosieguo della stagione, dopo le tante critiche delle scorse settimane.

“Il Napoli riparte da Bologna”, aveva scritto De Laurentiis sul suo account Twitter dopo il pareggio del Dall’Ara. Nonostante lo scetticismo di tanti alla fine così è stato. Il Napoli è ripartito più forte che mai con due vittorie contro Udinese e Lecce e otto gol in due partite. Infatti, riprendendo il tweet sopracitato il presidente del club partenopeo si è complimentato pubblicamente anche dopo la sfida contro il Lecce: “Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti!”– questo l’ultimo pensiero su Twitter (X) del presidente.