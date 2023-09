Dal Milan lanciano la sfida al Napoli: messaggio sullo Scudetto in diretta

Il Milan ha superato la Lazio in casa, 2-0. Nel post partita un top della rosa ha lanciato la sfida Scudetto al Napoli campione in carica

Altro risultato positivo per il Milan di Pioli, che batte in casa la Lazio di Sarri due lunghezze a zero. I rossoneri dopo la sonora sconfitta nel derby, perso per 5-1, sembrano essere rinati. Dopo la sfida contro l’Inter hanno conquistato tre vittorie nelle ultime tre partite.

La scorsa giornata il Milan ha agganciato l’Inter in vetta alla classifica, dopo la caduta dei nerazzurri contro il Sassuolo in casa. In questa, in attesa del risultato finale di Salernitana-Inter, li superano. Dunque, Milan momentaneamente primo: si candida di diritto ad un posto tra le candidate al titolo finale.

Lotta Scudetto, il Milan ci crede: il messaggio di Pulisic nel post partita

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic, uno dei protagonisti della partita, ha chiarito la questione riguardo le ambizioni Scudetto del Milan. Il messaggio dell’esterno ex Chelsea è ben chiaro: “Abbiamo buone chance di vincere lo Scudetto”.

Tuttavia, Pulisic ci ha tenuto a chiarire che bisogna tenere alta la guardia e non adagiarsi sugli allori dopo le recenti vittorie. “Dobbiamo pensare partita per partita, senza ulteriori pressioni”, il suo commento finale.

In sostanza le dichiarazioni di Pulisic ci danno una limpida visione delle ambizioni del Milan: i rossoneri vogliono scucire lo Scudetto dal petto del Napoli. Si prospetta una lotta per il titolo infuocata.