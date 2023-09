Sta stupendo in Serie A, Napoli interessato: può essere l’allenatore del futuro

L’inizio campionato del Napoli non è stato dei migliori: se Garcia non dovesse convincere il club avrebbe individuato l’allenatore per la prossima stagione.

Con la vittoria nell’ultimo match di Serie A, il Napoli, rialza la china dopo un non brillantissimo periodo in tema di risultati, esclusa la vittoria di Braga, e di gioco. Il 4-1 all’Udinese nella sesta giornata di campionato ha ridato certezze ad un Napoli ultimamente spento. Ritornati al gol Osimhen, dopo un digiuno di 3 partite, e anche Kvaratskhelia, che non segnava da marzo scorso. Oltre la vittoria, è riapparso anche il gioco che è mancato nelle ultime uscite, gli azzurri sono stati costantemente padroni del campo, con il risultato che poteva essere molto più rotondo di quanto già lo sia stato.

Il timore, però, che la partita sia stata un’oasi nel deserto c’è. Serve continuità già dal prossimo test con il Lecce in Salento.

Con il rischio di vedere un Napoli lontano dalla lotta scudetto, con non poche problematiche, si pensa già al possibile sostituto per la prossima stagione che subentrerebbe al francese Garcia, in caso di debacle. L’idea più calda, arriva dal Sassuolo con Dionisi.

Dionisi incanta la serie A, Roma e Napoli ci pensano

Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, l’allenatore del Sassuolo che sta stupendo il campionato italiano, Alessio Dionisi, è corteggiato dalla Roma e dal Napoli. Dopo un inizio non esaltante, i nero verdi si sono ripresi inanellando risultati e due vittorie prestigiose negli ultimi due match, con le vittorie in casa, a Reggio Emilia, contro la Juventus per 4-2, ed a Milano contro l’Inter in rimonta per 1-2.

Dionisi, che già lo scorso anno aveva fatto molto bene in terra emiliana, si sta confermando come un ottimo tecnico per il futuro. Con i recenti risultati negativi, la Roma è principale interessata ai risultati dell’allenatore dei neroverdi, visti i risultati pessimi conseguiti da Mourinho e soprattutto visto che è in scadenza quest’anno e non si è ancora parlato di rinnovo.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, la situazione è diversa. Il tecnico Garcia non sta facendo benissimo sotto l’aspetto del gioco, ma gli azzurri sono a 4 punti dal primo posto, hanno vinto il primo match in Champions League e l’ultima partita di campionato sembra abbia riportato felicità e spensieratezza a tutto l’ambiente. Gli azzurri però continueranno a seguire sicuramente gli sviluppi del tecnico Dionisi, che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli nel caso in cui Garcia dovesse steccare questa sua prima stagione.