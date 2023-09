Pioli a sorpresa sullo scudetto: “Credo siano loro i favoriti”

Pochi istanti fa si è tenuta la conferenza stampa di Stefano Pioli, in cui l’allenatore del Milan ha svelato chi secondo lui è la squadra favorita per lo scudetto.

Oltre a Lecce-Napoli, domani scenderanno in campo anche Milan ed Inter, visto che come gli azzurri dovranno disputare i rispettivi impegni europei. Poco fa ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, in cui ha parlato anche della corsa scudetto.

L’allenatore del Milan ha designato la squadra che secondo lui è la favorita per la vittoria finale della Serie A 2023/2024.

Pioli svela la sua favorita per lo scudetto

Il Milan è reduce dalla buona prova contro il Cagliari in cui sono arrivati i 3 punti, e l’aggancio in vetta alla classifica ai cugini dell’Inter. Domani ci sarà un big match per i rossoneri, visto che a San Siro ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri. Nella conferenza stampa della vigilia, Pioli ha toccato svariati temi, tra cui quello inerente la lotta scudetto.

L’allenatore del Milan si è espresso così sulla sua favorita per la vittoria finale: “A fine maggio sarà stabilito chi sarà il migliore, ci sono quattro squadre in corsa per lo Scudetto e credo sia la Juventus la favorita. Non avere le coppe porta sempre punti in più al termine della stagione”. Stefano Pioli dunque si è esposto in maniera evidente, designando i bianconeri come principali favoriti per la conquista dello scudetto.

Difatti Pioli ha dichiarato come l’essere esenti da impegni europei – a differenza di Inter, Milan e Napoli – possa essere un vantaggio cospicuo per la Juventus. Solitamente chi non disputa le coppe guadagna diversi punti in più rispetto ai diretti avversari, visto che si potrà preparare con calma e serenità l’unico impegno settimanale previsto.