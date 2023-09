“Osimhen ha reagito così al comunicato”: il quotidiano rivela tutto

La reazione del centravanti dopo il comunicato della società in merito alla questione social degli ultimi giorni

Una settimana turbolenta per gli azzurri che soltanto con la vittoria casalinga per 4-1 contro l’Udinese hanno spazzato via le critiche. Prima il sofferto pareggio di Bologna, dove con un rigore fallito da Victor Osimhen ed una sostituzione presa male, hanno fatto iniziare uno scontro tra il centravanti e lo spogliatoio. Proprio l’errore dal penalty era stato un casus belli dove, con un filmato Tik Tok, il Napoli aveva “ingenuamente” scherzato sul proprio giocatore.

Scherzo non preso assolutamente bene da Osimhen e dal suo entourage che, in un primo momento, avevano intenzione di far causa alla società. Ecco che arriva poi la mossa di Rudi Garcia che, in una situazione delicata, l’ho ha schierato titolare per la partita contro l’Udinese. In quella sfida il nigeriano ha fatto un gol che lo ha pian piano riavvicinato alla squadra.

Le scuse pubbliche e la reazione del giocatore

Nella giornata di ieri, a poco meno di 48 ore dall’accaduto, attraverso un comunicato ufficiale, la società si è scusata con Osimhen sostenendo che quanto fatto era stato assolutamente in buona fede senza lo scopo di ledere la dignità del giocatore.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen ed il suo staff avrebbero apprezzato le scuse pubbliche del Napoli. Un passo importante per potersi riavvicinare alla società e continuare a lottare e correre insieme sopratutto in vista dell’importantissima sfida di Champions League dove gli azzurri ospiteranno al Maradona il Real Madrid di Carlo Ancelotti.