Lecce-Napoli, due assenti di lusso: non giocheranno domani

Nella giornata di domani il Napoli aprirà al Via del Mare la 7ª giornata di Serie A sfidando il Lecce. Ecco gli assenti dei pugliesi per la gara contro i campioni d’Italia.

La giornata di domani aprirà ufficialmente le danze del settimo turno di Serie A, e ciò avverrà al Via del Mare. Alle ore 15:00 ci sarà il fischio d’inizio di Lecce-Napoli, che rappresenta uno storico scontro diretto per i pugliesi.

In mattinata sono stati resi noti i convocati per il match da parte del Lecce, che dovrà fare a meno di diversi elementi importanti.

Diverse assenze per D’Aversa per affrontare il Napoli: i convocati del Lecce

Lecce-Napoli sarà il match che darà il via ufficiale alla 7ª giornata di Serie A. Match delicato per gli azzurri, che affronteranno una delle squadre più in forma in questo avvio di stagione. Difatti la gara rappresenta un vero e proprio scontro diretto, visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota 11 punti in classifica.

Il Lecce proverà a fare lo scherzetto al Napoli di Rudi Garcia prima dell’impegno in Champions League contro il Real Madrid. D’altro canto la squadra campione d’Italia dovrà dimostrare di essere concentrata solamente sull’impegno contro i pugliesi, e di aver la mente sgombra dai pensieri verso la sfida di martedì sera. Sarà un test importante per il Napoli di Garcia, a cui si chiederanno ulteriori risposte dopo la splendida vittoria ottenuta mercoledì sera contro l’Udinese.

Il Lecce si presenterà al match con diverse assenze, alcune anche importanti in chiave tattica per Roberto D’Aversa. Difatti i padroni di casa dovranno fare a meno di ben sette elementi fondamentali per lo scacchiere del tecnico italiano. Difatti non figureranno nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli i vari Borbei, Dermaku, Smajlovic, Kaba, Faticanti, Samek e Banda.

Le assenze di quest giocatori per il match contro il Napoli sono dettate da motivazioni differenti. Tra i giocatori elencati poc’anzi, Smajlovic, Faticanti e Samek salteranno l’impegno per dare il proprio supporto alla rosa della Primavera dei salentini. Kaba invece salterà l’incontro a causa dell’espulsione rimediata contro la Juventus nel corso della partita di martedì sera all’Allianz Stadium. Dermaku e Banda invece sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni, ed è per questo motivo che non sono arruolabili per il match contro il Napoli. Il Napoli non dovrà farsi influenzare da queste defezioni del Lecce, ma dovrà guardare solamente a sé stesso e portare a casa il massimo risultato ottenibile.