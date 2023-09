Lecce-Napoli, scelta ufficiale: chi arbitrerà il match

Dopo l’ottima vittoria ottenuta contro l’Udinese, per il Napoli è già tempo di vigilia. Ecco chi dirigerà la gara contro il Lecce.

Dopo pochi giorni dalla vittoria convincente ottenuta per 4-1 contro l’Udinese, il Napoli è pronto a tornare in campo. Gli azzurri apriranno la 7ª giornata di Serie A domani alle 15:00, dove affronteranno al Via del Mare il Lecce di D’Aversa.

Poco fa è stata diramata la terna arbitrale che dirigerà il match tra gli azzurri e i giallorossi.

Pairetto dirigerà Lecce-Napoli: i precedenti

Il Napoli di Rudi Garcia in questo turno di Serie A avrà la possibilità di giocare prima delle dirette avversarie per lo scudetto, e dunque in caso di vittoria potrebbe portarsi al secondo posto. L’impegno non è dei più semplici, visto l’ottimo avvio stagionale del Lecce che si ritrova con gli stessi punti del Napoli in classifica.

Come diramato dall’AIA, a dirigere Lecce-Napoli sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Torino. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Meli-Alassio, mentre il quarto uomo sarà Collu. Saranno invece presenti nella sala VAR di Lissone Paterna-Doveri, che aiuteranno l’arbitro negli episodi in cui sia presente un chiaro ed evidente errore.

I precedenti sorridono al Napoli, visto che Pairetto ha diretto gli azzurri in ben otto occasioni, in cui sono arrivate sette vittorie. Nell’ultima apparizione dell’arbitro in un match del Napoli è arrivata però la sconfitta, quando lo scorso 3 marzo gli azzurri furono superati per 1-0 dalla Lazio. Sarà una prima volta inedita, visto che l’arbitro dirigerà gli azzurri per la prima volta in trasferta.