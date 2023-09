Kvara torna e il Napoli si accende: sarà un caso?

Kvaratskhelia è tornato, a suo modo e nella maniera che conosce meglio: quella di incantare, incidere e trascinare i suoi compagni.

Contro l’Udinese si è rivisto il numero 77 in tutto il suo splendore e nemmeno la sfortuna è riuscito a fermato. E con lui è tornato il Napoli, se in maniera definitiva sarà il tempo a dirlo, a partire già da Lecce. Ma non potrà mai essere un caso che, proprio con Kvara, si sono rivisti sprazzi di gran calcio.

Al di là dal passo indietro tattico di Garcia, il ritorno da protagonista del georgiano è forse la scintilla che ha acceso una miccia, che va confermata. Che si spera possa ardere ancora giù forte e più a lungo. In questa stagione e anche oltre.

Kvara accende il Napoli

Perché saranno anche ca**ate i rumors sul rinnovo di Kvara, ma che non possa esistere un Napoli senza la sua fantasia è tutt’altro che una baggianata.

Ma per pensarci al rinnovo e al gioco delle parti ci sarà tempo e anche lui lo sa: intanto, Kvara torna accendere il suo Napoli e si ritrovano insieme, con la speranza che non sia un semplice sussulto d’orgoglio. E questo non potrà mai essere un caso: vietato dimenticarselo.