Koulibaly eroe in Arabia: gran gol che ruba la scena a Neymar (VIDEO)

Koulibaly, il difensore senegalese ex Napoli, segna la sua prima rete nella Saudi Pro League e regala la vittoria al suo nuovo club.

L’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ora in forze all’Al-Hilal Saudi Club, ha segnato la sua prima rete stagione nella sua nuova avventura.

Il difensore senegalese, che ha lasciato Napoli nel 2022, ha vestito la casacca del Chelsea in una sfortunata annata per lui e per i Blues. Infatti, dopo una sola stagione, approda nella squadra saudita, dove nell’ultimo match si è regalato la gioia della sua prima marcatura nella partita vinta per 2-0.

Koulibaly lancia in vetta l’Al-Hilal nella Saudi Pro League

La nuova squadra di Koulibaly, l’Al-Hilal, conta tra le proprie file campioni del calibro di Neymar, il brasiliano, arrivato in pompa magna sbaglia il rigore del possibile vantaggio, siglato poco dopo dall’ex difensore partenopeo. Oltre al brasiliano, ci sono Mitrovic, autore del 2-0 sul finale e l’altro ex serie A Milinkovic Savic, che nel campionato italiano ha vestito la maglia della Lazio fino alla scorsa stagione.

Koulibaly, si prende quindi la scena della partita più importante del campionato, visto che il club saudita del difensore senegalese è ora sola al comando della classifica proprio grazie a questa vittoria e al gol del difensore ex Napoli.

Ecco il gol di Kalidou Koulibaly: