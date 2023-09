Caso Osimhen, Cassano senza freni: durissimo attacco a De Laurentiis

Cassano senza dubbi sulla questione Osimhen-TikTok Napoli, va contro il club partenopeo anche dopo il comunicato fatto dalla società.

La notizia degli ultimi giorni, è stata sicuramente quella del TikTok della discordia tra Victor Osimhen e il Napoli. Dopo la partita contro il Bologna, dove l’attaccante nigeriano aveva sbagliato un rigore sul risultato di 0-0, è stato pubblicato sul profilo ufficiale social di TikTok del Napoli un video dove veniva riportato l’errore dal dischetto di Osimhen con un sottofondo diverso.

La scelta di pubblicare questo contenuto, ha portato l’agente del giocatore a minacciare di querela il Napoli essendo il video toppo offensivo. Il nigeriano, dopo le dichiarazioni su Twitter (X) del suo agente, ha cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli da Instagram.

La svolta avviene dopo la partita con l’Udinese, perché arriva anche la risposta della società, la quale precisa di non aver mai voluto offendere o prendere in giro il proprio tesserato. Soffermandosi sul fatto che il social in questione, TikTok, con i suoi contenuti, ha un linguaggio leggero e creativo mai volto alla derisione o offesa.

Il comunicato della società, la vittoria con l’Udinese con annesso gol del centravanti nigeriano, sono state l’inizio del disgelo dopo il burrascoso prepartita con i bianconeri. Il comunicato però, non convince Antonio Cassano, che sui suoi profili social, ha espresso il suo disappunto.

Cassano contro il comunicato del Napoli per Osimhen

Antonio Cassano, ex giocatore ed ora opinionista sportivo, si è espresso sui profili social personali dell’accaduto nella telenovela Osimhen-Napoli. L’ex fantasista, che ha militato tra le altre con Sampdoria, Inter e Milan, ha difeso il nigeriano ed è andato contro la società partenopea:

È la prima volta nella mia vita, nella mia carriera, in 40 anni di calcio che una società prende per il culo il proprio giocatore per un calcio di rigore sbagliato. La cosa ancora più grave è quel comunicato in cui il Napoli non chiede scusa al giocatore e dice che non deve sentirsi offeso perché ha rifiutato 1000 proposte.

Cassano si è poi diretto a De Laurentiis, senza mancare un riferimento al mercato e alla decisione che potrebbe prendere Victor Osimhen il prossimo anno o addirittura a gennaio, con il contratto in scadenza nel 2025 a richiamare all’attenti la società:

De Laurentiis si deve prendere la responsabilità del disastro che sta combinando ed è giusto che poi Osimhen va via l’anno prossimo a parametro zero.

Insomma, secondo Cassano la questione tra Osimhen e il Napoli è tutt’altro che terminata.