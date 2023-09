Rinnovo Osimhen, distanza con il Napoli: un aspetto blocca l’accordo

Nonostante il periodo concitato, in casa Napoli la priorità resta trovare un accordo per il rinnovo di Victor Osimhen, ma c’è ancora un grosso intoppo.

La vittoria contro l’Udinese per 4-1 ha portato una ventata di aria serena sul Napoli. I partenopei, nelle ultime settimane, hanno vissuto qualche momento complicato da gestire, sia per vicende di campo che per quelli extra campo. Le sostituzioni con tanto di gesti polemici verso Garcia di Kvaratskhelia a Genova e Osimhen a Bologna, avevano minato la serenità del gruppo campione d’Italia. Il poker rifilato ai friulani, però, ha riportato un po’ di tranquillità.

Intanto in città ci si domanda cosa abbia potuto minare le certezze della squadra, fino a pochi mesi fa che sembrava inattaccabile. I pensieri, giocoforza, convergono sulla questione mercato e sui rinnovi di contratto ancora da formalizzare per alcuni calciatori. Situazioni – di cui non si ha certezza – ma che lasciano aperture per i dubbi.

Uno dei temi da risolvere in casa Napoli resta quello del rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è legato al club fino al 2025, ormai non più tantissimo. Quindi, senza un nuovo accordo, De Laurentiis potrebbe ritrovarsi il prossimo anno a un solo anno dalla scadenza. Posizione decisamente pericolosa per il club, che cos’ rischia di vedere deprezzato uno dei capitali più importanti della società.

La clausola rescissoria resta il problema per il rinnovo di Osimhen

Il Napoli proverà comunque a trovare un accordo al più presto con il calciatore e il suo entourage, ma l’operazione appare assai complessa. A spiegarlo è il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

Il problema che blocca il rinnovo del contratto di Osimhen è proprio la clausola; che il giocatore vorrebbe non fosse più alta di 120 milioni mentre la società vorrebbe inserirla nel rinnovo ad un valore più alto di 120 milioni. Evidentemente non c’è l’accordo che sembrava ci fosse dopo gli 11 incontri che ci sono stati tra la società ed il giocatore.

Al momento, dunque, resta ancora complicato trovare un’intesa che accontenti calciatore e società. Il problema, a quanto pare, sarebbe ancora legato alla somma della clausola rescissoria. L’edizione odierna de La Stampa, però, aggiunge pure un particolare retroscena riguardante il caso dei video pubblicati sull’account Tik Tok del Napoli.

Stando a quanto riportato da quotidiano, De Laurentiis e Calenda – agente di Osimhen – avrebbero avuto un chiarimento telefonico, con il presidente partenopeo che avrebbe spiegato come i video siano ironici e non sia nessuna intenzione lesiva nei confronti di Osimhen. Il problema – stando a quanto si legge su La Stampa – che ora, però, il nigeriano avrebbe anche cambiato idea sul rinnovo, ritenendo i rapporti con il club privi di feeling.

Capiremo ovviamente nelle prossime settimane se davvero non ci saranno più i margini per provare a portare avanti le trattative per il rinnovo del contratto di Osimhen.