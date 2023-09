“Non ci sarà in Lecce-Napoli”: pesante assenza per la sfida, c’è l’annuncio

Buone notizie per il Napoli, assenza importante tra le fila dei pugliesi in vista della sfida di sabato alle 15: l’annuncio del dirigente

Il Lecce è tra le squadre più in forma del campionato. Tuttavia, nell’ultima giornata la squadra di D’Aversa ha perso 1-o in trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nonostante la sconfitta i salentini hanno messo in piedi una buona prestazione tutto sommato, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Dunque, non si prospetta una sfida facile per i ragazzi di Garcia, appena tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, in casa.

Verso Lecce-Napoli, annuncio del vicepresidente: un perno della squadra pugliese non ci sarà

Tra i pilastri del Lecce c’è senza alcun dubbi Lameck Banda, esterno destro velocissimo, fondamentale per imbucare la punta Kristovic. Tuttavia, l’attaccante zambiano non ci sarà contro il Napoli a causa di una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra.

Dell’infortunio ne ha parlato il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori, sul canale Twitch di Pianeta Lecce, di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: