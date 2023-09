Caressa non ci sta e sentenzia su Osimhen: lo ha detto in diretta

Caressa ci ha tenuto a far sapere la sua opinione, in diretta, sul caso Osimhen. Il telecronista ha le idee chiare su chi abbia ragione

Il tema più caldo degli ultimi giorni è senza dubbio il polverone di polemiche aizzatosi attorno a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha fatto parlare di sé in seguito al comunicato, reso pubblico attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, del suo agente Roberto Calenda.

L’agente si è detto molto adirato contro la società, e pronto a prender provvedimenti legali, in seguito alla pubblicazione di un TikTok sul profilo ufficiale del Napoli. Secondo lui il video, poi cancellato, risultava offensivo nei confronti del suo assistito. La società ha chiarito la questione attraverso una nota ufficiale, nella quale viene sottolineata la totale goliardia del video in questione. Non c’era nessuna intenzione di offendere Osimhen.

In tanti hanno detto la propria sulla questione, alcuni hanno preso le parti del capocannoniere della scorsa Serie A altri hanno invece quelle del Napoli. Tra questi anche il noto telecronista Fabio Caressa.

Caressa dice la sua sul caso Osimhen: “C’è qualcosa alla base”

In diretta, ai microfoni di Sky Calcio Club, Caressa si è espresso sulla questione. La sua idea è abbastanza chiara: “Il tik tok del Napoli su Osimhen? Ma fatevi una risata. Non voleva essere un’offesa ma qualcosa per far ridere”.

Tuttavia, Caressa non nasconde qualche dubbio sulla reazione improvvisa dell’agente. “Se però l’agente ha quella reazione esagerata vuol dire che c’è qualcosa alla base” – la sua provocazione, probabilmente riferendosi all’ingarbugliata situazione legata al rinnovo.

L’attaccante nigeriano però si è subito fatto perdonare, segnando il gol del 2-0 nell’ultima sfida casalinga contro l’Udinese. Un gol che ha fatto discutere a causa della mancata esultanza, ma l’abbraccio del Maradona si è fatto sentire ugualmente. Osimhen rischiava però di segnare ancor prima, in occasione del rigore concesso al minuto 19. Il bomber azzurro ha ceduto il rigore a Zielinski, che non ha sbagliato il penalty. Un gesto che Caressa ha definito “maturo“.