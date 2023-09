Osimhen in rottura con il Napoli? Un club inglese si è già mosso

La vicenda relativa a Victor Osimhen ha sconvolto il mondo Napoli, adesso c’è già chi potrebbe approfittare della situazione

Un filmato su Tik Tok pubblicato dal Napoli che “prendeva in giro” il suo attaccante per l’errore dal dischetto con il Bologna, ha scatenato l’ira del nigeriano. Stativa la presa di posizione del suo entourage che a giorni sarebbe intenzionata a far causa alla società per non aver chiesto il consenso di pubblicazione del filmato.

Allo stesso modo, dopo pochi minuti, dura presa di posizione da parte del calciatore che ha prontamente cancellato dai suoi account social quasi tutte le immagini relative alla sua avventura a Napoli. Sul profilo di Osimhen, infatti, adesso ci sono soltanto post inerenti alla nazionale nigeriana. Uno scossone in casa Napoli che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe sancire una definitiva rottura tra l’attaccante e la società con conseguente cessione sul mercato.

Subito interesse dalla Premier League

La frizione tra il centravanti, uno dei grandi artefici del terzo scudetto azzurro, e la società potrebbe essere quasi definitiva. Dall’Inghilterra c’è già qualche club che potrebbe approfittare di questo evidente “mal di pancia” di Osimhen e provare ad acquistarlo direttamente per gennaio. Secondo quanto riportato dall’emittente britannica Talk Sport, le big inglesi potrebbero muoversi per il nigeriano.

Tra tutte, stando a quanto riportato dall’emittente, quella che più sarebbe interessata è il Chelsea. I Blues stanno affrontando il momento più difficile della loro storia, assenza di risultati e mancanza di gioco seppur gli investimenti sul mercato sono stati tanti. Con l’infortunio di Nkunku e il difficile ambientamento di Nicolas Jackson, la frattura tra Osimhen e il Napoli potrebbe rappresentare un’occasione per bussare alla porta di ADL ed acquistarlo, magari, spingendo sui malcontenti dell’attaccante.