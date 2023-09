L’amico di Osimhen cancella il video e ritratta: le parole

Prima la pubblicazione social e poi la cancellazione del post, l’amico e giornalista di Osimhen ha fatto dietrofront

La vicenda inerente alla frattura tra Victor Osimhen ed il Napoli, non accenna a placarsi. Forte la presa di posizione del nigeriano che, attraverso il suo agente, ha fatto prima sapere di voler intraprendere azioni legali contro la società e poi ha cancellato i post dai social con la maglia del Napoli.

Un colpo al cuore per la tifoseria che vedeva nell’attaccante nigeriano un vero e proprio beniamino e punto di riferimento. Le tentazioni di un possibile addio in estate, con conseguente convincimento a rimanere sotto ricco rinnovo di contratto, sono state l’inizio delle frizioni tra il giocatore ed il club. Osimhen, dopo aver vinto il campionato con il Napoli, sarebbe probabilmente voluto andare altrove in cerca di altri stimoli. Una forte reazione che non è piaciuta ai tifosi e che non potrebbero accoglierlo nel migliore dei modi stasera per la partita contro l’Udinese.

L’amico Oma Akatugba ritratta le sue dichiarazioni

Il fulmine al ciel sereno di ieri sera è stato soltanto l’inizio della vicenda Osimhen che, in mattinata, è proseguita con ulteriori dichiarazioni provenienti dal suo paese. Oma Akatugba giornalista nigeriano ed amico di Victor Osimhen aveva infatti pubblicato, attraverso un tweet, dichiarazioni in cui sosteneva che l’attaccante non aveva più intenzioni di rimanere a Napoli.

“Non ha mai firmato e non firmerà. Non ha mai voluto restare lì”. Queste le parole del tweet di Akatugba che invece dopo poche ore ha rimosso il contenuto del post. Il giornalista ha fatto chiarezza, attraverso Twitter, prima scusandosi con la società e con i tifosi e poi spiegando di non aver avuto intenzione di mancare di rispetto al club. Di seguito le sue parole: