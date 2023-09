Futuro Osimhen, annuncio bomba dell’amico: tifosi del Napoli preoccupati

Altra grana in casa Napoli: l’annuncio dell’amico di Victor Osimhen preoccupa e non poco società e tifosi partenopei.

Un fulmine a ciel sereno, o meglio, il cielo era già grigio, ma non così nero. Victor Osimhen ha mostrato tutto il proprio disappunto nei confronti del Napoli, attaccato dall’agente del nigeriano per un post ironico sull’ex Lille pubblicato sul canale ufficiale di TikTok del club.

Un video evitabile, difficilmente comprensibile e non a caso eliminato, ma che non giustifica minimamente questo tipo di reazioni, che in un momento già complicato, non hanno fatto altro che dare adito ad ulteriori spifferi.

In mattinata, con ogni probabilità, si comprenderà qualcosa di più sugli strascichi di tale azione, intanto, l’emittente Sky Sport, ha fatto sapere che calciatore e procuratore avrebbero preteso una presa di distanza da parte del club per ciò che concerne il video incriminato.

Bomba dalla Nigeria sul futuro di Osimhen

Uno scenario paradossale, soprattutto considerando che circa un mese fa, con l’inizio del campionato ormai prossimo, la notizia dell’accordo per il prolungamento di contratto di Osimhen pareva ormai cosa certa.

Una trattativa lunga, estenuante, fatta di colloquii fitti con Roberto Calenda, più volte presentatosi in ritiro da De Laurentiis e che dopo circa otto incontri aveva dato i risultati sperati: prolungamento di un ulteriore anno con la promessa di separarsi in estate, il tutto condito da cifre contrattuali monstre, mai viste a Napoli, con il patron dei partenopei che sarebbe arrivato ad offrire al bomber ben 12 milioni l’anno.

Fatti che ormai suonano come ricordi, quasi speranze tra i tifosi che mai avrebbero immaginato di ritrovare il proprio club in questa polveriera dopo uno scudetto tanto atteso e arrivato nella maniera più bella, grazie ad un gioco unico e una unione di intenti che aveva fatto invidia a molti.

Nel mentre, il giornalista e amico di Osimhen, Oma Akatugba, ha aggiunto altra carne ad un fuoco già in difficoltà, pubblicando attraverso il proprio profilo Twitter, un tweet molto chiaro: “Non ha firmato e non firmerà. Non ha mai voluto restare lì”.

Questo il contenuto del tweet incriminato, l’ennesimo colpo ad un Napoli che attualmente sembra totalmente in balia degli eventi, in una crisi che a quanto pare, non riguarderebbe unicamente la guida tecnica come in molti credevano.

Saranno decisive le prossime ore, in cui De Laurentiis sarà chiamato a prendere le redini in mano dando un segnale forte a squadra e dirigenza, a ridosso di un match che sportivamente potrebbe segnare una rinascita.