Del Genio a sorpresa: “Il Napoli non è né De Laurentiis né Osimhen”

Momento complicato in casa Napoli, in crisi di risultati e con un clima particolarmente teso all’interno della società.

I risultati che tardano ad arrivare, le polemiche di campo, infine, l’attacco a gamba tesa di Osimhen e agente nei confronti del Napoli. Si respira un’aria complicata, per utilizzare un eufemismo, in casa azzurra.

Il team di Rudi Garcia questa sera scenderà in campo per affrontare l’Udinese, con l’obiettivo di dare una svolta alla propria stagione e cancellare i tanti, troppi strascichi delle ultime settimane.

Paolo Del Genio, storica penna napoletana, attraverso un post su Facebook, ha espresso il proprio pensiero sullo scontro tra Osimhen e il Napoli.

Un pensiero lungo e coinciso, in cui Del Genio ha ribadito quanto la Napoli calcistica rappresenti per giocatori e allenatori nullapiù che un datore di lavoro:

“Il Napoli, con il dovuto rispetto e con la dovuta gratitudine per lo scudetto vinto, non è De Laurentiis e non è stato nemmeno Spalletti. Non è Garcia e non è stato nemmeno Giuntoli. Non è, mi dispiace dirlo, nemmeno Osimhen e non è stato nemmeno Mertens, nemmeno Insigne”.