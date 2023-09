De Laurentiis indagato, assurdo da Roma: richiesta folle dei tifosi della Lazio

Dopo la notizia di ieri dell’iscrizione nel registro degli indagati di De Laurentiis per il caso Osimhen, arriva l’incredibile richiesta da parte dei tifosi laziali.

La giornata di ieri è stata segnata (anche e non solo) dalla notizia sul caso plusvalenze inerente al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis, indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio. I fatti sono legati alla trattativa risalente all’estate del 2020 che portò l’attaccante nigeriano Victor Osimhen in terra partenopea dalla squadra francese del Lille.

Gli azzurri non hanno di che preoccuparsi visto che sono già stati prosciolti dalla giustizia sportiva, con la procura federale che aveva già archiviato il caso per non aver rilevato nulla da poter utilizzare per dare dei provvedimenti disciplinari. La Procura di Napoli invece, ha indagato per un possibile falso in bilancio, che ha poi tramesso il tutto alla Procura di Roma, atto per altro dovuto, che ha fatto iscrivere di diritto il presidente azzurro tra gli indagati.

Alla notizia, è partita la gogna mediatica da parte dei tifosi delle squadre avversarie, soprattutto quelli della Lazio che sui social hanno fatto una richiesta assurda.

I tifosi della Lazio chiedono lo scudetto

Alla notizia di un possibile falso in bilancio, inerente ad una sovra fattura di circa 4 milioni di euro, i tifosi della Lazio hanno incitato allo scandalo. I tifosi laziali hanno infatti chiesto la revoca dello scudetto 2022/2023 al Napoli e l’assegnazione dello stesso al club capitolino, in quanto arrivato secondo in classifica nella passata stagione.

Ma, come riportato anche dall’avvocato della società Mattia Grassani, il Napoli è tranquillo e convinto che non ci saranno ripercussioni riguardo questa situazione: l’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati è un atto dovuto, in seguito al passaggio delle indagini dalla Procura di Napoli a quella di Roma. Nulla di cui preoccuparsi per i tifosi azzurri. Lo scudetto revocato, inoltre, è un’ipotesi quanto più remota e utopistica.

Per i tifosi laziali, quindi, non ci sono speranze di poter avere nel proprio palmares uno scudetto in più: quello dello scorso anno è stato vinto meritatamente dalla squadra azzurra, senza nessuna truffa. La richiesta era sembrata infatti davvero assurda, ma si sa, in queste situazioni tutti cercano di dire la propria e provare a ottenere qualcosa da casi particolari.