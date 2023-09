Caso Osimhen, rischio scontro con il Napoli: cosa succede adesso

Tiene banco il caso Victor Osimhen in casa Napoli, il nigeriano è arrivato allo scontro con la società di De Laurentiis in tarda notte.

Da un rinnovo ormai prossimo ad una rottura improvvisa, è questo lo strano caso riguardante Victor Osimhen, autore di un attacco duro e profondo insieme al proprio agente ai danni della socieà di Aurelio De Laurentiis.

A far scatenare le ire del nigeriano un video su Tik Tok, attraverso cui il club campione d’Italia in carica avrebbe deriso l’attaccante in merito al rigore fallito domenica scorsa al Bologna.

Si arriva in tribunale?

Secondo quanto riportato dalle colonne de Il Mattino, la crepa apertasi tra Osimhen e il Napoli rischia di tramutarsi in una voragine irreparabile, un rapporto logorato probabilmente anche da quell’accordo raggiunto in estate e mai messo nero su bianco.

Solamente un mese fa, infatti, tutti le principali testate nazionali lanciarono la notizia riguardante l’accordo raggiunto con l’attaccante nigeriano: un rinnovo sino al 2026, con la promessa di separarsi nelle condizioni migliori per entrambi nell’estate 2025, dopo aver permesso da Osimhen di percepire ben 12 milioni a Napoli.

Una news che aveva sorpreso tutti gli addetti ai lavori, considerando la politica di ridimensionamento ingaggi attuata da ADL da ben due anni. A questa notizia, però, non sono seguiti i fatti e ad oggi un Napoli già in difficoltà sul piano sportivo, si ritrova ad affrontare una discorso a dir poco complicato.

Nelle prossime ore probabilmente si conoscerà qualche dettaglio in più sulle mosse del Napoli, su cui attualmente pende la minaccia di Roberto Calenda, agente del giocatore, che ha esplicitamente dichiarato attraverso Twitter di valutare se intervenire in sede legale per difendere il proprio assistito.