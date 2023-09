Poteva arrivare in estate, l’obiettivo del Napoli ancora in crisi: spunta l’ipotesi

Era vicino a vestire la maglia del Napoli nell’ultima sessione di mercato, ma le richieste del club hanno fatto saltare l’affare. Spunta una nuova ipotesi.

Il Napoli, nella finestra di calciomercato estiva non ha messo a segno grandi colpi, se non quello di Lindstrom che ancora deve mostrare il suo estro. Nel corso della sessione però, gli azzurri sono stati molto vicini dal chiudere colpi in prospettiva e di sostanza.

Con le recenti infelici uscite del Napoli nelle ultime partite, è infatti tornato alla ribalta il tema del calciomercato azzurro, partendo dalle scelte difensive fino all’attacco. Critiche anche per la gestione dei rincalzi arrivati in terra partenopea, che per i tifosi non sono ancora all’altezza della rosa Campione d’Italia. Il mancato arrivo della stella del Celta Vigo Gabri Veiga è stata la ciliegina sulla torta, con i supporter che chiedevano un giocatore di talento a centrocampo a gran voce. La società partenopea, inoltre, sembrerebbe aver fatto un tentativo, dopo il no dello spagnolo del Celta, per il talento argentino che gioca negli Spurs.

Lo Celso-Napoli, spunta l’ipotesi gennaio

Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino di grande talento, è in forza al Tottenham dal 2019. Il 27enne, che ha giocato anche nel Psg, nel Villareal e nel Betis, è ormai fuori dal progetto del nuovo tecnico degli Spurs Postecoglou, e di conseguenza in cerca di un altro club che gli darebbe la possibilità di giocare.

Il Napoli, che in questa sessione di calciomercato passata, era in cerca del centrocampista di talento, dopo il no di Gabri Veiga, ha sondato il terreno per il talento argentino come riportato da TuttomercatoWEB. Il Tottenham, dal canto suo, che vorrebbe certamente liberarsene, non vuole cederlo in prestito, come appunto avevano chiesto gli azzurri con la concorrenza di Betis, per un ritorno, ed il Barcellona.

La richiesta, in estate, da parte del club inglese era di 25 milioni. L’argentino, che ha un contratto in scadenza 2025, vede calare il suo cartellino sempre di più.

Il Napoli così potrebbe riprovare l’assalto al talento argentino a gennaio, visto che il prezzo del giocatore, sembrerebbe si sia abbassato, con le richieste degli Spurs che ora sono di 15 milioni di euro. Il club londinese, continua a non voler cedere in prestito Lo Celso, ma vuole liberarsene a titolo definitivo, con l’abbassamento di prezzo ora però potrebbe diventare una valida scelta per il club di De Laurentiis.