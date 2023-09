“I favoriti per lo scudetto”, Allegri convinto: cos’ha detto sul Napoli

Per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, non ci sono dubbi su chi sono i favoriti di quest’anno, 3 squadre sono più attrezzate dei bianconeri.

La Juventus, fresca vincitrice dell’anticipo del martedì sera contro il Lecce per 1-0 con gol di Milik, si è riportata a ridosso delle zone alte della classifica. I bianconeri, venivano dalla brutta sconfitta in terra emiliana contro il Sassuolo di sabato sera per 4-2, erano quindi chiamati al riscatto contro un Lecce che ha stupito tutti da inizio campionato.

I salentini infatti, non avevano ancora perso dopo 5 partite, ed erano a pochi punti dalla capolista Inter.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, dopo il match, ha espresso chi per lui sono le principali favorite per lo scudetto.

Allegri sicuro, Napoli Milan e Inter più forti della sua Juve

Nelle interviste post partita, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si è espresso così ai microfoni di Dazn:

Inter, Milan e Napoli momentaneamente sono più attrezzate di noi per vincere il titolo. Noi quest’anno abbiamo tanti giocatori con poca esperienza. Abbiamo giocatori che possono crescere.

Allegri ha poi parlato del momento della sua squadra, predicando molta calma: