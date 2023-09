Calciomercato Napoli, interesse per un calciatore dell’Udinese: confermato in diretta

Pierpaolo Marino ha confermato l’interessamento in estate del Napoli per un gioiello dell’Udinese, sia gli azzurri che la Juventus erano sul giocatore.

Il calciomercato del Napoli questa estate è stato caratterizzato dalla partenza di Kim, con gli azzurri che sono stati alla ricerca del suo sostituto, posto preso dal centrale brasiliano Natan.

Oltre la difesa, reparto da rafforzare era il centrocampo, con un giocatore che potesse far riposare qualcuno dei 3 titolari. La scelta del Napoli era ricaduta sul talento del Celta Vigo, Gabri Veiga, che vicinissimo al passaggio in terra partenopea, decide di trasferirsi in Arabia. Con il cambio di piani improvviso, la scelta della società è stata di virare sulle fasce, con l’arrivo di Lindstrom per il partente Lozano.

L’ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino, ha però confermato come in estate ci sia stato l’assalto al centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, che nelle ultime stagioni ha incantato la Serie A.

Pierpaolo Marino conferma l’interesse del Napoli per Samardzic

L’ex dirigete sportivo di Napoli e Udinese, Pierpaolo Marino, che con gli azzurri ha guidato la scalata dalla Serie C alla Serie A a cavallo tra gli anni 2004 e 2009, ha parlato a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

Samardzic sarà uomo mercato anche il prossimo anno perché è un giocatore che ormai può essere pronto per entrare nella rosa di una grande squadra ed è sicuramente un titolare inamovibile da noi. Giuntoli era molto interessato a Samardzic come anche la Juve. È un calciatore molto attenzionato sia da squadre italiane che estere

Per Marino, il talento dei bianconeri è destinato a crescere e sarà il nome del prossimo mercato.

Già in questa sessione di calciomercato il giocatore tedesco naturalizzato serbo, è stato sulla bocca di tutti. Il suo passaggio all’Inter in questa stagione, è stata una vera e propria telenovela di mercato, con l’acquisto da parte dei nerazzurri saltato all’ultimo. Il giocatore, arrivato a Milano per sottoporsi alle visite mediche, vede saltare il suo trasferimento all’Inter per l’intrusione del suo nuovo agente (il padre), che voleva cambiare i termini del contratto, nonostante fosse stato già stipulato.

Il gioiello serbo, quindi, è già sulla bocca di tutti, per classe, grandi giocate intrecci di mercato. Per molti, l’erede naturale di Zielinski nel Napoli. Gli azzurri, infatti, nella prossima sessione di mercato estiva, post campionato, potrebbero provare l’assalto a Lazaar Samardzic, per rinforzare il reparto centrale del campo che in questa stagione sta trovando non pochi problemi.