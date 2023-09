Allenamento al Maradona per il Napoli: novità su Rrahmani e Juan Jesus

Terminata la sessione serale di allenamento del Napoli in vista del prossimo match di campionato, in 3 hanno svolto lavoro a parte.

Riparte subito il campionato. Il Napoli, dopo il pareggio di Bologna, trova nel turno infrasettimanale l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono chiamati a riscattare le recenti brutte prestazioni, i due punti nelle ultime 3 partite sono troppo pochi per chi lotta per difendere il titolo di campione d’Italia conquistato la scorsa stagione. Nell’ultima seduta di allenamento serale, novità anche dall’infermeria su Rrahmani e Juan Jesus.

Per Rrahmani e Juan Jesus lavoro a parte e terapie

Allo stadio Maradona, seduta serale per gli uomini di Garcia, i due difensori infortunati hanno svolto lavoro a parte. Per Rrahmani palestra piscina e terapia, con la speranza di rivederlo per la prossima settimana in campo, per il centrale brasiliano Juan Jesus invece, solo terapie, il rientro per lui è più lontano. Il resto del gruppo ha svolto una prima fase di riscaldamento poi una parte tecnico-tattica e in chiusura di seduta partita a campo ridotto.

Alla seduta di allenamento allo stadio Maradona, insieme alla prima squadra, hanno preso parte anche due giovani della Primavera, il difensore D’Avino e il centrocampista Russo.