Scontro Meluso – Giuntoli: il gioiello del Sassuolo in azzurro

Il Sassuolo si è reso protagonista di una vittoria di prestigio sabato scorso, un 4 a 2 storico ai danni della Juventus di Max Allegri.

Sabato pomeriggio è arrivata la prima sconfitta per la Juventus di Max Allegri, i bianconeri sono stati piegati per quattro a due dal Sassuolo di Dionisi. Uno stop che ha fatto discutere, soprattutto per l’elevata mole di occasioni creata dai neroverdi, che hanno sempre dato la sensazione di avanti ai propri avversari, sotto l’aspetto tecnico e tattico.

Domenico Berardi, capitano degli emiliani e obiettivo dei bianconeri, è stato il mattatore assoluto della serata, nonostante ciò, sono stati vari i giocatori sugli scudi.

Napoli-Juventus: obiettivo comune

Un altro attaccante esterno, tra l’altro già accostato al Napoli nella passata stagione, ha particolarmente brillato.

Si tratta di Armand Laurentiè, giocatore francese classe 1998, acquistato la passata stagione dal Lorient, in Ligue 1, ed autore di un ottimo impatto con la Serie A.

Il classe 1998, autore di 28 partite, condite da 7 goal e 6 assist, ha marcato per la prima volta in stagione il tabellino proprio contro la “Vecchia signora”, aprendo le marcature grazie ad un potente tiro da fuori area, con la notevole complicità di Szczęsny.

Il calciatore transalpino, ha successivamente causato anche la rete del 3-2, quamdo Pinamonti ha sfruttato una ribattuta dell’estremo difensore polacco, che aveva tentato di respingere proprio un’altra insidiosa conclusione del francese.

A colpire, però, è stata la costante sensazione di imprevedibilità che l’ala è riuscito a donare al proprio team durante tutto l’arco dei 90 minuti, risultando una spina costante per una difesa che sin qui avevra brillato con soli 2 goal subiti in 4 gare.

Roberto Meloni, procuratore di Laurentiè, ai microfoni di SportItalia ha rilasciato alcune dichiarazioni sui possibili sondaggi della Juventus nei confronti del suo assistito:

“Juventus su Laurentiè? No, al momento non credo. So che a Giuntoli piace, ma attualmente i bianconeri dovrebbero avere altre strategie, la stessa Juventus adotta un modo di giocare non adatto al giocatore” – l’agente, ha poi raccontato un aneddoto sull’attuale direttore sportivo dei piemontesi: “Lo ribadisco, che a Giuntoli piaccia è un fatto, lo seguiva gia ai tempi del Napoli“.

Insomma, una conferma alle tante voci di calciomercato che la scorsa estate hanno più volte accostato il calciatore ai campioni d’Italia in carica, che prima di virare fortemente su Lindstrom, acquistato negli ultimi giorni della sessione estiva, aveva pensato concretamente di accellerare su Laurentiè.

Che l’appuntamento sia rimandato solamente di qualche mese? Ai posteri l’ardua sentenza.