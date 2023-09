“Sbaglia due volte”, caso Garcia-Osimhen: pazzesca bordata in diretta

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, si è parlato delle decisioni del mister Garcia e del penalty sbagliato da Osimhen.

Il pareggio con il Bologna nell’ultimo match del Napoli, ha lasciato altri strascichi oltre quelli che già c’erano dopo le ultime uscite infelici in campionato. Nonostante una minima reazione e una parte di match giocata certamente bene, la vittoria non è arrivata. Il rammarico più grande della partita contro i felsinei, è sicuramente il rigore sbagliato dall’attaccante Victor Osimhen, che al 72′, calcia fuori il penalty dopo che Kvaratskhelia se l’era procurato.

In diretta radiofonica, sono quindi interventi per commentare il match del Bologna due ex Napoli, Alessandro Renica, storico difensore negli anni di Maradona, e Fabiano Santacroce, altro ex difensore degli azzurri, che per 3 anni ha vestito la maglia del Napoli.

Per Renica e Santacroce convinti, il rigorista non deve essere Osimhen

Durante a trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss Napoli, condotta da Valter De Maggio, i due ex Napoli hanno commentato la partita di Bologna, senza risparmiare frecciatine e critiche al tecnico francese per le scelte prese e alcune dichiarazioni fatte.

La prima critica mossa a Garcia, è la scelta di far tirare il rigore ad Osimhen, per Renica, il rigorista del Napoli deve essere un altro giocatore, ma il nigeriano non può essere la prima scelta.

La seconda stoccata che arriva al tecnico, è seguita alle sue dichiarazioni dove chiedeva ai giocatori di non pensare al passato, dove affermava lui stesso di non essere legato allo scorso anno calcistico del Napoli e che non aveva mai visto gli azzurri giocare.

Per i due ex difensori, è da qui che nasce il problema nella squadra azzurra. Il non aver mai seguito il Napoli lo scorso anno, o quanto meno non averlo rivisito ora che lo allena, è la causa principale dei problemi di gioco e scelte in questo inizio di campionato con pochi alti e molti bassi.

Per Alessandro Renica, il non aver studiato o quanto meno visto il Napoli della passata stagione, fa commettere errori come quello di domenica. Facendo tirare il rigore all’attaccante nigeriano, non ha compreso, Garcia, che in realtà non dovrebbe essere lui a batterlo.

Oltre ad essere un errore personale non vedere il gioco mostrato dal Napoli lo scorso anno, come aggiornamento nella propria carriera, afferma Renica, è una sorta di harakiri da parte del francese, che così facendo non riuscirà a comprendere le reali potenzialità di questa squadra e farla rendere quindi al meglio.