Fedele durissimo: “Garcia prende in giro la gente”, svelati i quattro problemi del Napoli

Enrico Fedele ha descritto il momento del Napoli, senza mezzi termini, criticando scelte societarie, dell’allenatore e dei giocatori.

Il Napoli non sta attraversando un bel momento di forma, lo confermano gli scarsi risultati in campionato, erano 8 anni che gli azzurri non avevano un inizio così deludente, allora in panchina sedeva Sarri, che a fine campionato però si ritrovò secondo e con un bomber da 36 gol in Serie A, ovvero Gonzalo Higuain.

La musica quest’anno però sembra diversa e lo conferma anche Enrico Fedele, ex agente e direttore sportivo, intervenuto a Radio Marte, dove ha analizzato le principali cause della debacle di questo Napoli centrando 4 problemi principali, partendo dall’allenatore.

Quali sono i 4 problemi del Napoli?

Enrico Fedele che non ha risparmiato nessuno, soprattutto il tecnico francese, Rudi Garcia, tra i principali artefici dei problemi azzurri:

Garcia è furbo dal punto di vista della comunicazione, con quel suo francesismo prende in giro la gente, è navigato ma a volte dice cose che non si possono sentire.

Inoltre ha evidenziato i 4 principali problemi del Napoli: il primo è lo scarso feeling che c’è tra i giocatori e l’allenatore, come testimoniano le reazioni ai cambi dei due top player, Kvaratskhelia e Osimhen. Il secondo è che il Napoli non deve pensare a rivincere lo scudetto, con l’Inter grande favorita, ma solo a piazzarsi tra il secondo e quarto posto, sarebbe una grande vittoria.

Il terzo problema invece, riguarda il modulo di gioco, che non convince. Questo del modulo è legato poi al quarto problema che è Lindstrom, l’acquisto più importante dell’anno, che con il 4-3-3 non vede mai il campo avendo avanti nelle gerarchie Raspadori e Politano. Per Fedele la scelta migliore per far rendere al meglio il nuovo acquisto azzurro è il 4-3-2-1.