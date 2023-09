Bologna-Napoli, bella sorpresa allo stadio: sapete chi c’era in tribuna?

Ieri sera ad assistere al match Bologna-Napoli c’era una vecchia conoscenza degli azzurri. Svelato il motivo della sua presenza al Dall’Ara.

In questo avvio di stagione il Napoli fatica ad accendersi. Fin qui gli azzurri hanno totalizzato appena 8 punti sui 15 a disposizione in queste prime cinque giornate di Serie A, con un distacco già di 7 punti dalla vetta.

Garcia dovrà trovare la quadra e rimettere in sesto i pezzi del puzzle per ritrovare quel Napoli spumeggiante. Intanto ieri sugli spalti del Dall’Ara era presente una conoscenza recente del club.

Domenichini presente al Dall’Ara per Bologna-Napoli: il motivo

Continua il periodo complicato per i campioni d’Italia, che in queste prime uscite stagionali hanno evidenziato delle lacune importanti, soprattutto in fase difensiva ma non solo. Inoltre i due top player del Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia, hanno già avuto alcuni scontri con Rudi Garcia.

Si proverà ad invertire la tendenza già dalla sfida di mercoledì contro l’Udinese, anche se ci vorrà tempo e duro lavoro per ritrovare un buon gioco. Ieri al Dall’Ara era presente uno che quel bel gioco l’ha costruito insieme a Luciano Spalletti nel corso della sua esperienza al Napoli. Difatti come riportato da Il Mattino, in occasione di Bologna-Napoli, in tribuna c’era Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti.

Il fedelissimo del tecnico toscano era in missione per visionare da vicino gli italiani, per fornire indicazioni all’ex allenatore del Napoli. Dunque Domenichini ha attenzionato le prestazioni dei vari Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, in modo da fornire dei dettagli precisi a Spalletti.