Durante l’ultima partita di campionato, il giocatore ha rimediato un bruttissimo infortunio che lo terrà fuori per tutto il resto della stagione.

Nella prossima settimana, dopo il match attesissimo con il Real Madrid di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona del 3 ottobre, a Fuorigrotta, nel posticipo della domenica sera, arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I viola, hanno avuto un grande inizio di stagione, condite da ottime prestazioni di squadra, purtroppo però nell’ultimo match contro l’Udinese, ha subito un infortunio molto brutto.

Dodò, lesione del crociato anteriore e stagione praticamente finita

Nella partita delle 15 della domenica, i viola hanno sfidato l’Udinese in Friuli. Purtroppo dopo soltanto 7 minuti dall’inizio della partita, il terzino della Fiorentina, Dodò, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione ed anche in questo breve inizio di campionato, ha dovuto abbandonare il campo per un bruttissimo infortunio.

Gli esami di oggi, hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore. Confermando quello che in diretta, durante la partita, era evidente.

Il terzino brasiliano, salterà l’intera stagione per seguire quindi tutto l’iter riabilitativo del caso. Ovviamente, non ci sarà per nessuna delle due sfide contro gli azzurri. Le possibilità di rivederlo in campo sono bassissime, si pensa già alla prossima stagione.