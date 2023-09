Grande attesa in città per la grandissima sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, allenata da un grande ex come Carlo Ancelotti, valida per la seconda sfida della fase a gironi.

Dopo la vittoria, con qualche sofferenza, di Braga, il Napoli attende il match del Diego Armando Maradona contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Una sfida importantissima, considerata anche la caratura dell’avversaria, che servirà ai Campioni d’Italia a misurarsi con un palcoscenico di tale portata contro un avversario che è storicamente una delle favorite per la vittoria finale della UEFA Champions League.

Intanto, dalla società azzurra arriva un comunicato che farà sicuramente felici sia il tecnico Rudi Garcia che l’intera squadra, che per l’occasione avranno la spinta eccezionale del pubblico dello stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Real Madrid: sarà sold out

Il Napoli intende sorprende contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, per darsi una spinta importante dal punto di vista del morale e per dare un’accelerata importante per quanto concerne la classifica del girone di Champions League.

La società partenopea, in un comunicato, ha annunciato che lo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito per la sfida contro i Blancos. Un sold out annunciato, che conferma come l’incrocio con la squadra spagnola sia ormai attesissimo dalle parti di Fuorigrotta.