Rrahmani, aggiornamento sul recupero: c’è la notizia sul Real Madrid

Le ultime sull’infortunio muscolare rimediato da Amir Rrahmani durante la prima sfida di Champions League contro il Braga



Un’assenza grave quella di Rrahmani, che in queste prime gare si è affermato come il difensore di punta della formazione partenopea. Il kosovaro è stato costretto ad uscire al minuto 13 della gara dell’Estadio Municipal di Braga. Nei giorni seguenti sono stati poi effettuati gli esami di rito, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Dunque, una lesione che potrebbe tenerlo fuori dai campi da gioco per più di qualche partita. Davvero una brutta tegola per Garcia, che dopo l’infortunio di Juan Jesus si è ritrovato con i soli Ostigard e Natan disponibili per la trasferta di Bologna.

Infortunio Rrahmani: le ultime sui tempi di recupero

Inizialmente si è parlato di almeno due partite di stop. Tuttavia, l’edizione odierna del Corriere dello Sport offre una visione più precisa della situazione. Stando a quanto riportato dal quotidiano si potrebbe trattare di quattro gare di stop, tra le quali l’attesissima gara casalinga contro il Real Madrid.

Da evidenziare che il difensore azzurro ha tanta voglia di tornare in campo. Nell’ultimo report d’allenamento reso noto dal Napoli, la società ha reso noto che il kosovaro ha cominciato le terapie, primo step verso il recupero.