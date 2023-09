Polemica Osimhen-Garcia, Di Lorenzo si espone: che parole del capitano!

Intervistato a fine partita, il capitano del Napoli è stato chiaro su una dinamica avvenuta durante il match

Il Napoli non riesce più a vincere. I tre punti sono mancati per tutto il mese di settembre e neppure stasera, nella gara di Bologna, è arrivato un successo. L’ambiente comincia a spazientirsi e a chiedere spiegazioni, la squadra appare in affanno totale e di conseguenza una lontana versione di quella trionfante della scorsa stagione. L’indiziato numero uno, quello ritenuto responsabile di questa partenza a rilento, è sicuramente l’allenatore Rudi Garcia. Il tecnico francese è sotto pesanti accuse per un gioco che non ha convinto gran parte dei tifosi e che stenta a decollare.

Soltanto 8 punti raccolti in 5 partite e gap con l’Inter che si fa sempre più fitto. Sono sette le lunghezze di svantaggio dai nerazzurri. Bisogna invertire la rotta già dal turno infrasettimanale. Durante il post partita, in zona mista, Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il difensore del Napoli ha fatto capire che, anche nello spogliatoio, non tutto sta andando per il meglio ma che quotidianamente si lavora per tornare ai livelli che competono alla squadra.

Di Lorenzo si espone su Osimhen

Intervistato ai microfoni di Sky Sport Di Lorenzo ha fatto il punto sul match di stasera pareggiato 0-0 contro il Bologna.

Sul gesto di rabbia di Osimhen dopo il cambio

Reazione di Victor? Lui sa di aver sbagliato. Sono atteggiamenti che non servono e lui, come tutti quanti noi, è il primo a dispiacersi per non essere riuscito a segnare e per non aver vinto questa partita. Non pensiamo a ciò che viene detto dall’esterno perché siamo consci del fatto che, con il duro lavoro quotidiano, possiamo migliorarci sempre di più.

Sulle prestazioni della squadra

Non siamo contenti di questa posizione in classifica. Siamo certamente a conoscenza del fatto che dobbiamo fare meglio e di più per convincere tutti. Siamo focalizzati sul lavoro e sappiamo dove dobbiamo intervenire per far sì che possiamo migliorare tutti insieme

Sul tweet di Aurelio De Laurentiis