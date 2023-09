Juan Jesus: che tegola per Garcia, quante partite rischia

Nelle scorse ore Juan Jesus è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico accusato a ridosso della sfida di campionato contro il Bologna di Thiago Motta: scatta l’allarme in casa partenopea.

Contro il Bologna, Rudi Garcia è costretto a qualche cambio forzato, soprattutto in difesa. Partendo da Amir Rrahmani: il difensore kosovaro – che ha giocato a Braga la prima parte della sfida di Champions – ha accusato un problema muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco ancora per un po’. Una tegola di non poco conto per Garcia, costretto a ripiegare su Leo Skiri Ostigard. Ma all’infortunio dell’ex Hellas Verona si è aggiunto il problema fisico accusato da Juan Jesus. Il difensore brasiliano, non convocato per il match contro il Bologna, rischia di saltare diverse partite, scenario che impone a Rudi Garcia di puntare anche sul neo arrivato Natan, sostituto almeno numero di Kim Minjae.

Al momento, non c’è un quadro specifico circa la diagnosi effettiva dell’infortunio di Juan Jesus, ma c’è il rischio concreto che le partite da saltare non siano poche. Nelle prossime ore, il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per saperne di più, ma intanto le indiscrezioni impazzano questa mattina sui giornali.

Juan Jesus rischia un lungo stop: la notizia

In casa Napoli è apprensione per le condizioni del difensore Juan Jesus, costretto a essere assente per la delicata trasferta di campionato contro il Bologna di Thiago Motta.

A fare il punto della situazione circa le sue condizioni è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che spiega quella che può essere lo scenario che può gravare su un reparto già colpito dal problema muscolare accusato da Amir Rrahmani. Stando a quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, c’è la sensazione che l’ex Roma e Inter possa rientrare addirittura dopo la sosta. A preoccupare l’ambiente è soprattutto la dinamica dell’infortunio, che non farebbe sperare un recupero lampo del difensore brasiliano.

Nel caso in cui la diagnosi dovesse confermare un tempo di recupero completo di tale portata, il calciatore salterà ben cinque impegni tra Serie A e Champions League: Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina, oltre che il match contro il Bologna. Un problema che rischia di avere un impatto considerevole su un periodo che non è certamente brillante della squadra campione d’Italia, che intanto è chiamata al ritorno ai tre punti nella trasferta contro l’ostica compagine allenata da Thiago Motta.