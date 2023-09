“Garcia l’ha convinto a lasciare Napoli”: la rivelazione lascia di sasso i tifosi

Il quotidiano rivela un retroscena sorprendente sull’addio di quest’estate, fondamentale il ruolo di Garcia: i tifosi stentano a crederci

L’annuncio di Garcia come nuovo allenatore ha sorpreso tutti. L’allenatore francese, dopo settimane di consultazione con il patron Aurelio De Laurentiis, ha accettato il difficile incarico di prendere il posto di Luciano Spalletti. L’inizio non è stato sicuramente il miglior inizio possibile. Più che dal punto di vista dei risultati, le lacune evidenti si sono riscontrati dal punto di vista del gioco. La squadra vista in campo nelle ultime uscite sembra una lontana parente della formazione campione d’Italia in carica.

Le cose devono obbligatoriamente cambiare. Tuttavia, le cose per Garcia continuano a prendere una piega sbagliata. Infatti, a peggiorare il tutto ci hanno pensato i recenti infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, entrambi out per Bologna. Il kosovaro ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, evidenziata in seguito agli esami strumentali. Il difensore brasiliano dovrà invece saltare la trasferta del Dall’Ara a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Due infortuni muscolari, nel giro di pochi giorni, che riapre il dibattito riguardo la preparazione atletica degli azzurri, che tanto ha fatto discutere i tifosi del Napoli a partire dai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Infortuni, il quotidiano svela un retroscena sull’addio del preparatore

Sull’edizione odierna de Il Mattino viene spiegato il motivo che ha portato all’addio di Sinatti, preparatore atletico campione d’Italia, ora parte dello staff tecnico della Nazionale di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sinatti avrebbe lasciato il Napoli a causa dell’ingombrante presenza di Rongoni, membro dello staff di Garcia, che lo avrebbe relegato ad un ruolo di seconda fascia.

Paolo Rongoni è il preparatore atletico fortemente voluto da Garcia nel suo staff. Sin dal momento del suo ingaggio ha sollevato un gran numero di polemiche. La motivazione è dovuta al suo passato con la Roma. Ai tempi, Rongoni finì nell’occhio del ciclone a causa dell’esorbitante numero di infortuni muscolari tra le fila dei giallorossi.

Dopo gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani, la paura si fa largo tra i tifosi del Napoli, preoccupati di poter assistere ad un caso Rongoni bis, come alla Roma. La speranza è ovviamente che si tratti solo di sue casi isolati e non di una falla di preparazione, ma è bene tenere sotto la lente d’ingrandimento la situazione legata alla condizione fisica della squadra.