Patto di ferro per Bologna-Napoli: cosa è successo tra Garcia e i calciatori

Si avvicina il match di campionato tra Bologna e Napoli, Garcia lavora per il riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni.

Domenica alle 18, il Napoli di Rudi Garcia, sfiderà il Bologna dell’italo-brasiliano Thiago Motta. Una partita importantissima, sia per il morale che per la classifica di entrambe le squadre. Il Napoli, che dopo la vittoria in Champions League contro il Braga, vuole tornare alla vittoria anche in campionato, visti il pareggio e la sconfitta degli ultimi due match in Serie A contro Genoa e Lazio. Il Bologna, invece, ha racimolato 5 punti nelle prime 4 partite, perdendo a San Siro contro il Milan, pareggiando con la Juventus e il Verona e vincendo con il Cagliari.

Rudi Garcia, per questa partita, non ha perso tempo ed è subito ripartito per preparare il match in coesione coi giocatori.

Garcia-Napoli, patto con i giocatori per voltare pagina e tornare a vincere

Con il Bologna, c’è l’importante possibilità di avvicinarsi al gruppo di testa della classifica, occasione da sfruttare per i ragazzi di Garcia, che cercano il riscatto in Serie A. Sulle ali dell’entusiasmo post vittoria in Champions, bisogna sfruttare la carica data dalla vittoria europea per tornare a vincere anche in campionato. Per questo motivo, i giocatori e l’allenatore, si sono uniti per la buona riuscita di questo match e di quelli che ci saranno, visto il breve lasso di tempo che si intercorre tra una partita e l’altra.

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, a Castel Volturno ci sono stati Dialoghi intensi tra Garcia e la squadra, accorgimenti tattici ma nessun cambio modulo. Questa la chiave per ritornare grandi anche in campionato, con i giocatori prontissimi a seguire il proprio allenatore nella prossima sfida. Il Napoli ha la fortuna di poter contare su grandi campioni, giocatori di un certo livello che possono cambiare la partita in qualunque momento con le loro giocate improvvise, anche su questo bisognerà lavorare per il match di Bologna.

Dunque non ci sarà nessun cambio modulo. La possibilità di vedere la coppia d’attacco Osimhen-Raspadori verrà presa in considerazione a partita in corso, come accaduto proprio contro il Genoa nell’ultima sfida di campionato. Con l’ingresso dell’attaccante della Nazionale, il Napoli ha cambiato faccia ed è riuscita ad agguatare il pareggio a Marassi in extremis. Un’arma, quella dell’ingresso di Raspadori, che verrà utilizzata all’occorrenza nel corso del match.

Ovviamente i tifosi sperano che non si debba rincorrere il risultato ma che la partita sia favorevole agli azzurri. Il pensiero degli azzurri in questi ultimi allenamenti, gioco forza, va anche alle altre partite della prossima settimana che saranno fondamentali per indirizzare il campionato.