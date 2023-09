Napoli-Udinese, i tifosi possono esultare: aumento dei posti al Maradona

Aumentati i posti a sedere allo stadio Maradona: contro l’Udinese già sarà possibile usufruirne e poterli acquistare.

Mercoledì 27 settembre, il Napoli tornerà allo stadio Maradona dopo oltre 3 settimane. L’ultimo match non rievoca dolci ricordi, con la sconfitta per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Dopo la sfida con il Bologna di domenica pomeriggio, sarà quindi l’Udinese l’avversaria dei partenopei in campionato. Proprio per questo match contro i bianconeri, è arrivata una bella notizia sull’aumento dei posti a sedere.

Posti per i disabili, aumentati a 258 dalla partita contro l’Udinese

L’anticipazione dell’aumento dei posti a sedere per i tifosi meno fortunati, era stata già data dall’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità di Napoli, Emanuela Ferrante, la quale aveva pronosticato che proprio per il match casalingo con l’Udinese, ci sarebbe stata questa novità.

L’aumento dei posti, che prima risultavano essere solo 44 e tutti destinati ai Distinti Inferiori, ora è quintuplicato. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, arriveranno a 258 e saranno suddivisi in vari settori dello stadio.

I posti saranno suddivisi nei vari settori: Curva A, Curva B, Tribuna e Distinti, tutti nei settori inferiori. I non deambulanti usufruiranno dei posti in Tribuna e nelle Curve, mentre per i deambulanti sarà destinato il settore inferiore dei Distinti.