Kvaratskhelia in difficoltà, Garcia lo bacchetta: le parole

Le difficoltà del georgiano sono sotto gli occhi di tutti: Garcia fa il punto della situazione Kvaratskhelia in conferenza

Kvartskhelia ha avuto un impatto senza precedenti sul campionato italiano. Infatti, la scorsa stagione, la prima in Serie A, ha conquistato il premio di miglior giocatore, grazie al suo fondamentale apporto nella vittoria dello scudetto del Napoli di Spalletti.

Questa stagione, almeno nelle prime cinque uscite stagionali (compresa la sfida di Champions), non ha ancora inciso particolarmente. Solo alcuni lampi, ma tutto sommato poca concretezza. Ha inciso, senza dubbio, il cambio in panchina e l’infortunio rimediato nel pre campionato, che ha rallentato la sua preparazione.

Kvartskhelia in difficoltà: Garcia in conferenza lo rimprovera

In vista della prossima sfida di campionato, in trasferta contro il Bologna, Garcia è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione del match.

L’allenatore azzurro ha risposto anche ad alcune domande sulla condizione del georgiano. In particolare, quando gli è stato chiesto se una squadra meno lunga e, di conseguenza, un Osimhen meno solo lì davanti, possa sbloccare anche Kvaratskhelia, Garcia ha sviato un po’, bacchettando l’esterno ex Dinamo Batumi.

“Spero che Kvara ritrovi il gol il prima possibile, ma con lui ho già parlato. Gli ho detto che questa non deve diventare un’ossessione e che deve giocare con serenità, pensando a fare tutto ciò di cui è in grado sul campo”– il suo invito per Kvaratskhelia. Il mister azzurro ha poi generalizzato il concetto: “Tutti devono avere piacere nel giocare, perché è così che si sfornano ottime prestazioni e si acquisisce fiducia”- ha concluso.