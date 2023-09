Infortunio Rrahmani, ansia per il Napoli: potrebbero allungarsi i tempi di recupero

Amir Rrahmani, uscito dopo soli 13 minuti nell’ultimo match, ha subìto un infortunio che inizialmente si pensava lo tenesse fuori per 10 giorni, ma i tempi di recupero si stanno allungando.

Il Napoli, dopo il match di Champions di mercoledì sera, è pronto a tornare in campo in serie A. Domenica alle ore 18 sfiderà il Bologna al Dall’Ara, senza il suo perno della difesa Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, durante l’ultima partita contro il Braga, ha accusato un fastidio alla coscia sinistra che lo ha costretto al cambio dopo pochi minuti. Gli esami del caso hanno evidenziato, come dice il comunicato, una lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, che le terrà fuori almeno 10 giorni. Questa era almeno la diagnosi a primo impatto, sembra infatti che i tempi di recupero del centrale azzurro possano allungarsi.

Rrahmani, il rischio è di perderlo per 20 giorni

Il difensore kosovaro, dopo le prime diagnosi, si è avuta la conferma che avrebbe saltato le prossime tre partite di campionato: Bologna, Udinese e Lecce. Circa 10 giorni fuori, per cercare di tenerlo al meglio per la sfida ai Galacticos del Real Madrid in Champions League. Purtroppo però, come riportato anche questa mattina dal Corriere Dello Sport, l’infortunio è molto serio e serve cautela.

Per Rrahmani, il rischio è di averlo fuori non per 10 ma addirittura per 20 giorni, confermando così la sua assenza sia per il Real Madrid, che per la Fiorentina dell’8 ottobre. La disamina di questo aumento di giorni di assenza del centrale, nasce dal fatto che l’infortunio induce cautela. Lo staff medico del Napoli, farebbe un miracolo se riuscisse a riaverlo per la gara di Champions, ma il rischio che non si sia ripreso del tutto è molto alto. Sarà quindi costantemente monitorato il centrale kosovaro fino al Real Madrid, con la speranza di rivederlo in mezzo al campo nella notte stellare di Champions.

Nella disamina dell’infortunio da parte del Corriere Dello Sport, c’è anche una sorta di difesa nei confronti del tecnico francese del Napoli Garcia. L’allenatore partenopeo, può tranquillamente appellarsi alla mancanza del centrale kosovaro, perno della difesa napoletana, per la brutta e imprecisa partita del reparto arretrato contro il Braga. È naturale che un infortunio nei primi minuti della gara ti condiziona tutto il match, cambia l’assetto tattico e mentale. Amir Rrahmani, con la partenza del coreano Kim, è diventato il centrale di riferimento nella difesa del Napoli, la sua assenza peserà e non poco nell’economia della squadra.