Calciomercato Napoli, nuova idea per la difesa: sfida con Juventus e Lazio

Il Napoli tra le pretendenti per chiudere il colpo in difesa, è battaglia a 3 per il difensore corteggiato dalle big di Serie A.

Nelle ultime uscite stagionali, la difesa del Napoli, non ha dato più quella sicurezza che l’ha contraddistinta la scorsa stagione. La partenza di Kim, si sente e tanto nel reparto arretrato azzurro, Juan Jesus e Ostigrad non sono adatti a sostituire il centrale coreano e Natan, il neo acquisto, non è stato ancora visto in pieno durante una partita.

Visti i problemi difensivi, si cerca quindi sul mercato, già fatto il primo nome che però è conteso tra Napoli, Juventus e Lazio.

Pavlovic la nuova idea per la difesa del Napoli, il serbo piace anche a Juve e Lazio

Il difensore centrale del Salisburgo Strahinja Pavlovic, in forza al Salisburgo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport è il nome caldo per rafforzare il reparto arretrato dei partenopei. I problemi avuti nelle ultime partite hanno confermato quanto sia importante avere un difensore centrale di qualità e sembrerebbe che il nome scelto sia quello del serbo Pavlovic.

Nato in Serbia il 24 maggio 2001, è dotato di una enorme forza fisica, grazie anche ai suoi 194 cm di altezza, in patria per la sua forte personalità è considerato l’erede di Nemanja Vidic, storico centrale del Manchester Utd.

Il centrale del Salisburgo, è stato già molto vicino ad una squadra della Serie A. Nel 2019 infatti, fu molto vicino al club di Lotito, ma non superò le visite mediche. Ora i tre club di A, sono tornati all’attacco del giovane serbo, che tra le altre ha giocato anche per Monaco e il Partizan di Belgrado, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.