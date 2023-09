“Succederà contro il Napoli”, annuncio di Thiago Motta: riguarda il nuovo acquisto

L’allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa, ha parlato della situazione infortuni in vista del match contro il Napoli di domenica.

Dopo la tre giorni di coppe europee, ritorna il campionato, ritorna la Serie A. Il Napoli, sfiderà il Bologna di Thiago Motta dopo la vittoria in Champions contro il Braga, arrivata al fotofinish grazie all’autogol di Niakaté. Allo stadio Dall’Ara ci sarà quindi il pubblico delle grande occasioni, con tantissimi napoletani al seguito degli azzurri, nonostante il match sia fuori casa. Proprio in merito all’imminente sfida, il tecnico rossoblu è intervenuto annunciando un ritorno fra le fila dei bolognesi.

Thago Motta annuncia il ritorno di Saelemaekers

Il Bologna del tecnico Italo brasiliano arriva al match dopo aver pareggiato contro il Verona nel Monday Night della scorsa giornata, dove si è ritrovata contro un superlativo Montipò, portiere degli scaligeri, che ha chiuso la porta in più di un’occasione.

Thiago Motta, in conferenza stampa, si è quindi espresso sul match nonché sul neo acquisto bolognese, Alexis Selemaekers, arrivato dal Milan quest’estate. Il belga non ha ancora esordito per colpa di un infortunio, ma le parole del mister aumentano le speranze dei tifosi felsinei:

“Sarà disponibile ma dall’inizio sicuramente no. Sta bene e si è allenato bene, ma rientra da un periodo di stop e deve riprendere il livello dei compagni. Non gli manca molto ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio”.

L’esterno belga Alexis Saelemaekers non rievoca dolci ricordi per i tifosi azzurri. Nell’ultima stagione con la maglia rossonera, oltre le grandi prestazioni nei quarti di finale della Champions, famosa è la sua serpentina dello 0-4 nel match Napoli – Milan di campionato.