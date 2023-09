Spavento in casa Real, il top non si allena: le ultime

I Blancos tremano dopo le ultime dall’allenamento odierno. Un titolarissimo non si è allenato, attirando anche le attenzioni in ottica Napoli.

Conclusa la prima giornata di Champions League, con il Napoli uscito vincitore da quel di Braga, è tempo di pensare alle prossime sfide di campionato. Nei prossimi 9 giorni, Bologna, Udinese e Lecce saranno infatti le avversarie degli azzurri in Serie A. Ovviamente però, la mente non può che andare già al 3 ottobre, quando al Maradona arriveranno i Galacticos del Real Madrid allenati dall’ex Carlo Ancelotti. Proprio nell’ottica della sfida europea, quanto accaduto nell’odierno allenamento del Real ha attirato l’attenzione anche degli azzurri.

Bellingham non si allena, paura in casa Real

I Blancos arrivano alla sfida col Napoli con i favori del pronostico. I pluricampioni della Champions League, sono dati per sicuri vincitori del girone e, di conseguenza, anche trionfanti nel doppio incontro del Maradona. A 12 giorni dalla sfida ‘Galattica‘, però, arriva una brutta notizia per Ancelotti, che perde il miglior giocatore del momento Jude Bellingham per problemi allo stomaco. Il Real conta però di ritrovare tra i titolari il talento inglese già in occasione del derby di Madrid atteso domenica contro l’Atletico di Simeone.

Oltre la stella britannica, tra le file degli infortunati dei Blancos, ci sono anche il talento brasiliano Vinicius Jr e il giovanissimo turco Arda Guler, che era stato accostato al Napoli prima del suo passaggio al Real. Per entrambi, pare sia passato il peggio e quindi con mota probabilità ci saranno nella sfida al Maradona. Un Real Madrid al gran completo arriverà in terrà partenopea per la prossima di Champions. La speranza, per i tifosi, è che il risultato sia diverso dall’ultima volta, quando il club spagnolo si impose per 1-3 nel marzo del 2017.