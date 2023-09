Poteva arrivare al Napoli al posto di Garcia: ha appena trovato panchina, è ufficiale

Inserito anche lui nel toto allenatore per la panchina del Napoli ad inizio Giugno, ha trovato finalmente squadra tra le mura amiche.

La fine della scorsa stagione è stata segnata dall’addio del tecnico Luciano Spalletti da allenatore del Napoli. Le sue dimissioni hanno, dato il via alla tortuosa ricerca da parte della società del presidente De Laurentiis, di un degno sostituto che avesse quanto meno continuato l’opera del tecnico di Certaldo. La scelta, dopo i tanti nomi fatti, è ricaduta sul francese Rudi Garcia.

Ufficiale, Nagelsmann è il nuovo allenatore della Germania

Il tecnico tedesco, Julian Nagelsmann, è stato più volte accostato alla panchina del Napoli. Tra i vari nomi fatti, come De Zerbi, Italiano, Luis Enrique, Galtier e appunto Rudi Garcia, c’era anche quello dell’ex Bayern Monaco e Lipsia tra i pretendenti al posto sulla scottante panchina partenopea.

Per il neo Ct tedesco Nagelsmann, la missione è quella di riportare la nazionale ai fasti di un tempo. La Germania, negli ultimi anni, non ha conseguito importanti risultati sportivi. Le recenti eliminazioni dalle ultime due coppe del mondo, la brutta figura all’europeo scorso, con i risultati non positivi delle ultime partite, hanno fatto sì che la federazione scegliesse di cambiare rotta. La rinascita della nazionale tedesca è quindi nelle mani di Julian Nagelsmann.