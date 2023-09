Omaggio meraviglioso per Maradona da Trapani: il murales fa il giro del web – FOTO

Diego Armando Maradona è una figura impossibile da dimenticare per tutti i tifosi del Napoli e non solo: un esempio è il murales commissionato dal Trapani in onore del fuoriclasse argentino.

A poco meno di tre anni dalla sua prematura scomparsa, la figura di Diego Armando Maradona resta indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli. In città è scattato un vero e proprio culto per un calciatore che ha scritto la storia del club partenopeo. Portano la sua firma i primi due Scudetti della storia degli azzurri, oltre che l’unico successo in terra europea nell’allora Coppa UEFA nella stagione 1988-1989. Basti pensare come il murales a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli, che negli ultimi è stato fortemente valorizzato, è divenuto meta di un vero e proprio pellegrinaggio, con i turisti e gli appassionati di calcio di tutto il mondo che fanno visita a quello che è stato trasformato in un santuario a cielo aperto.

Ma non solo a Napoli El Pibe de Oro viene ricordato e omaggiato: l’iniziativa da brividi questa volta arriva dalla Sicilia, precisamente dal Trapani Calcio, che ha deciso di dedicare all’argentino un murales che fa venire la pelle d’oca, simbolo di una passione (quella per il calcio) che viene trasmessa di padre in figlio.

Trapani, murales di Maradona allo stadio Provinciale

Diego Armando Maradona continua a essere nel cuore e nella mente dei tifosi di tutto il mondo, che ancora hanno nella propria mente e nel proprio cuore le giocate di un campione senza tempo. L’ultimo omaggio arriva dal Trapani Calcio, che ha deciso di commissionare all’artista Arianna Maggio un murales dedicato proprio a Maradona, all’esterno del proprio stadio.

Tra le opere di restyling dello stadio “Provinciale”, spicca il bellissimo ritratto di Diego Armando Maradona, con la numero 10 del Napoli, che porta per mano un bambino con la maglia della squadra di calcio di Trapani. Un ricordo voluto fortemente dal presidente Valerio Antonini, grandissimo tifoso dell’indimenticabile campione. “Il portone d’ingresso della tribuna raffigura quella che è stata la mia vita passata e quella presente”, ha dichiarato il patron dei siciliani a proposito del murales, realizzato dall’artista Arianna Maggio. “In questo murales c’è il mio mentore, nonché l’uomo più importante della mia vita, Diego Armando Maradona“. Nella rappresentazione, El Pibe de Oro porta per mano un bambino che raffigura difatti il figlio del presidente, simbolo di una nuova generazione che, si spera, possa essere di buon auspicio per il futuro.

Ho percepito durante le varie fasi di realizzazione un notevole entusiasmo e anche tanta voglia di riscatto”, ha fatto eco l’artista Maggio, che non nasconde la sua soddisfazione per un omaggio artistico che in pochi giorni è riuscito a fare il giro del web.