“Gli ha lasciato una Ferrari”, attacco dall’ex Napoli: bordata a Garcia

L’ex Napoli senza mezzi termini attacca il tecnico francese. La gestione della rosa e del gioco è sbagliatissima.

L’inizio di campionato del Napoli, ha portato a galla molte criticità della squadra azzurra. I 7 punti in 4 partite, non possono essere questi i punti di una squadra che deve difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno.

Le colpe maggiori, sono state affibbiate al neo tecnico partenopeo Garcia, che ha destrutturato una squadre che lo scorso anno ha dominato per lunghissimi tratti il campionato e l’Europa. L’allenatore francese, non ha scusanti neanche per l‘ex leggenda del Napoli Alessandro Renica.

Renica attacca Garcia: “Il Napoli è una Ferrari, non puoi farla andare piano”

Sulla situazione del Napoli, è intervenuto Alessandro Renica. L’ex difensore azzurro campione d’Italia negli anni di Maradona, ha espresso il suo pensiero sul tecnico francese al giornale ‘Il Mattino’:

La difesa? Credo sia un problema di squadra. Non è tutto legato all’assenza di Kim. Le difficoltà sono legate a un discorso di squadra. L’anno scorso pressavano tutti alti e così aiutavano la difesa. Quest’anno non si vede più quell’aggressività nel recupero della palla che aveva caratterizzato il Napoli di Spalletti.

Renica poi invita il neo tecnico a visionare il gioco della passata stagione e prendere spunto, per il difensore non si deve abbandonare il passato: